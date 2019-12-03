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Beşiktaş karanlıktan aydınlığa çıktı

6 saat önce

Süper Lig'e yeni teknik direktör Abdullah Avcı ve yeni transferlerle giren, ancak ilk 6 haftada lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlılar, 7'nci haftadan itibaren müthiş bir form grafiği yakaladı ve adeta karanlıktan aydınlığa çıktı.

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Süper Lig'e yeni teknik direktör Abdullah Avcı ve yeni transferlerle giren, ancak ilk 6 haftada lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlılar, 7'nci haftadan itibaren müthiş bir form grafiği yakaladı ve adeta karanlıktan aydınlığa çıktı.

İlk 6 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 5 puan ile düşme hattında bulunurken, 7'nci haftadan itibaren kazanmaya ve puan basamaklarını hızla çıkmaya başladı. Son 7 maçta mağlup olmak bir yana gol yememe konusunda bile üst düzey başarı yakalayan siyah beyazlılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 19 puanla geçirdiği bu süreçte, kalesinde 2 gol görürken rakip ağlara da 11 gol atarak 3'üncülüğe kadar yükseldi.

BİRLİK BERABERLİK SAĞLANDI, TARAFTAR YENİDEN KAZANILDI

Sezon başındaki kötü sonuçlardan sonra tam bir karamsarlık havası yaşayan ve futbolcularla yönetimi sürekli protesto eden, Abdullah Avcı'nın istifasını isteyen camia, 13'üncü haftada şampiyonluk iddiasını güçlendiren, takım, teknik direktör, yönetim ve taraftar arasında büyük bir kenetlenme yaşamaya başlayan bir camiaya dönmüş durumda.

Yönetime geldikten sonra ekonomik sorunlarla birlikte futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın mental yönden yaşadığı çöküşe de el atan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, kazanılan galibiyet serisinde önemli paya sahip. Bunun yanı sıra istifa seslerinin tezahürata dönüştüğü haftalarda görevine devam etmeyi tercih eden ve bu işi başaracağına inandığını her fırsatta söyleyen Abdullah Avcı'nın ve formlarını yükselten futbolcuların etkisi de tartışılmaz.

Ayrıca; yönetimin ve Abdullah Avcı'nın altını önemle çizdiği ve en önemli konu olarak gördükleri şey olan taraftar desteğinin de İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla iyiden iyiye hissedilmesi takım ve yönetim için en büyük mutluluk. Taraftar desteğinin artması yöneticilerin, Abdullah Avcı'nın ve futbolcuların 'artık taraftar arkamızda, bundan sonra önümüz daha aydınlık' sözlerini sarf etmesini de sağlıyor.


- Sağlandı
Abdullah Avcı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
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