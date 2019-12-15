Beşiktaş karavana attı - Son Dakika
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Beşiktaş karavana attı

6 saat önce

Yeni Malatyaspor karşısında kanatlardan etkili gelmek isteyen ve ceza sahasına birçok orta yapan Beşiktaş, yaptığı ortalarda yüzde 21 isabet sağladı.

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Yeni Malatyaspor karşısında kanatlardan etkili gelmek isteyen ve ceza sahasına birçok orta yapan Beşiktaş, yaptığı ortalarda yüzde 21 isabet sağladı.


Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan ve 8 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş, bu maçta yaptığı ortalarda da karavana attı. Yeni Malatyaspor karşısında tam 33 orta yapan ve bu ortalarda yalnızca 7 isabet sağlayabilen Beşiktaş, kanatlardan gerçekleştirdiği organizasyonlarda beklediği verimi alamadı. Özellikle Diaby ve Rebocho'nun isabetsiz ortaları maç boyunca dikkat çekerken, Beşiktaş'ın hücumcuları da bu pozisyonlarda rakip savunma arasında kayboldu. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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