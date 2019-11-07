Son Dakika Haberleri: Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika Spor Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Braga ile karşılaşacak.

Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Braga ile karşılaşacak. Estadio AXA Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Gediminas Mazeika düdük çalacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas üstlenecek.

İki takımın 11'leri şu şekilde:

BRAGA: Eduardo - Esgaio, Bruno Viana, Wallace, Sequeira, Palhinha, Fransergio, Andre Horta, Galeno, Ricardo Horta, Paulinho.

BEŞİKTAŞ: Karius - Caner, Roco, Vida, Necip, Oğuzhan, Kartal, Lens, Boyd, Umut, Güven


Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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