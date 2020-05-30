Beşiktaş "karton taraftar" projesi başlattı! Ruhumuz yeter...
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
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31.05.2020 00:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş "karton taraftar" projesi başlattı! Ruhumuz yeter... - Son Dakika