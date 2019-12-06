Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Öte yandan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos, antrenmanda yer almadı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamladı. Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.


Bu arada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen özel misafirler, takımın antrenmanını izledi. Abdullah Avcı ve futbolcular, idman sonrası konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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