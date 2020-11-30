Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

30.11.2020 14:51
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş, ara vermeden 11. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş, ara vermeden 11. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 4 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın ilk hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda Fenerbahçe karşısında forma giyen oyuncular, koşuların ardından çalışmayı tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Daha sonra mini kale maç oynayan siyah-beyazlılar, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, yarım sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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