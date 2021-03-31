Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı bildirildi.

Beşiktaş , Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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