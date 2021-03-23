Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı oyuncular, salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş , Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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