Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından 29 Mart Pazartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL