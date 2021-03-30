Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik üzerinde duruldu. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından minyatür kale maç ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.