Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve streching çalışması şeklinde başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışma ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılırken idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.


Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:09 Kaynak: DHA
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