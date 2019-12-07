Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman, sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla süren idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serdar Gürler coştu, Göztepe seriye bağladı
Galatasaray hasretini sona erdirdi Alanyaspor'un belalısı Galatasaray! Muslera'nın performansı Alanyaspor maçına damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 03:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]