Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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