Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
03.04.2021 20:42
Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
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