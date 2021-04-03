Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Ahmet Nur Çebi, idmanı izledi

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin antrenmanı izlediği belirtildi.

Çebi'nin idmanı, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, asbaşkan Emre Kocadağ ve genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile takip ettiği ifade edildi.

Başkan Çebi'nin, teknik direktör Sergen Yalçın'a maçta başarılar dilediği, tedavilerine devam edilen Ajdin Hasic ile Bernard Mensah'a ise 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu kaydedildi.