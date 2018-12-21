Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kasımpaşa Maçına Hazır

Beşiktaş, Kasımpaşa Maçına Hazır

7 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa Maçına Hazır, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyazlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktiğe dayalı çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı takımın, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:21 Kaynak: AA

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