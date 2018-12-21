Beşiktaş, Kasımpaşa Maçına Hazır
7 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa
'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmana, siyah-beyazlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktiğe dayalı çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.
Açıklamada, siyah-beyazlı takımın, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:21 Kaynak: AA
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