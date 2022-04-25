Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu - Son Dakika
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Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu

25.04.2022 23:48

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, kendileri için keyifli bir maç olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, kendileri için keyifli bir maç olduğunu söyledi.

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, orta sahada üstünlük kuracaklarını tahmin ederek oyuna başladıklarını belirterek, "Pozisyonlara girdik, goller attık. Bizim için keyifli maç oldu." dedi.

Siyah-beyazlı taraftarların takımları için itici güç olduğunun bilinciyle sahaya çıktıklarını anlatan Uğurlu, "Oyunun merkezinde üstünlüğü kurduğumuzda hakimiyeti elimize alacağımızı tahmin ediyordum. Rakibin üçlü savunmasının zaafları olduğu kadar, artık yönleri de var. Bunlar üzerine de çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Tarkan Serbest'in sakatlandığını kaydeden Uğurlu, Uros Spajic'in de sakatlandığını ve bir an önce sahalara dönmelerini umduğunu dile getirdi.

Takımın başarısı konusundaki soruyu yanıtlayan Uğurlu, " Serkan Reçber'in transferlerinden biri de benim. Önümüzdeki dönemleri planlayarak kalmamı istemişti. Gelen oyuncuların hiçbiri bilgim haricinde, onayım olmadan gelmedi. Yardımcı antrenörken, sezon başı dahil hepsini izleyerek transfer ettik." diye konuştu.

Muleka'nın durumunu değerlendiren Uğurlu, "Muleka'nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Önemli bir oyuncu bizim için. Devam ederse bizim için artı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu

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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu - Son Dakika
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