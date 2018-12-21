Beşiktaş, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
10 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Kasımpaşa
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:53 Kaynak: DHA
Yunanistan'da, Hakem Thanasis Tzilos'a Yapılan Saldırı Nedeniyle Süper Lig Maçları Ertelendi
Beşiktaş'ın Peşinde Olduğu Orkun Kökçü, İspanya Liginde Oynamak İstiyor
Kasımpaşa'da Özür Dileyen Trezeguet Affedildi
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Transferi ile İlgili Açıklama Bulundu