Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.
İdman şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
Kaynak: AA
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