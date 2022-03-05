Beşiktaş Kaymakamı Bakan, lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) ile Ziya Kalkavan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İTÜ MTAL'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan, İTÜ MTAL ile Ziya Kalkavan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Bakan, öğrencilere "Girişimcilik ve Hayatı İdame Ettirme" konulu girişimcilik dersi verdi.

Öğrencilerin hikayelerini dinleyen Bakan, kendi hayatından örnekler vererek tecrübelerini paylaştı.