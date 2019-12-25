Beşiktaş Kaymakamı Önder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Kaymakamı Önder, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Beşiktaş Kaymakamı Önder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beşiktaş Kaymakamı Önder, AA'nın

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Önder, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için tercihte bulundu.

Önder, tercihlerinde "Haber" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", " ve "Spor"da ise Erhan Elaldi'nin "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Kaymakam Önder, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Gerçekten mükemmel fotoğraflar var. AA'nın gazeteciliği ve bu tür sosyal sorumluluk projeleri, ülkenin çok önemli haberlerini yansıtma anlamında gazeteciliğin okuludur. Zor şartlar altında gece gündüz edemeden, kamuoyu adına adeta tarihe fotoğraflar ve haberlerle kayıt düşüyor muhabirler. AA sadece doğru ve güvenilir haber aktarımıyla değil, görsel içerik üretimiyle de çok değerli işler üretiyor. Oylama sonuçlarını da merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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