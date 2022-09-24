Kaymakam Bakan, yazılı açıklamasında, 8 Eylül 'de ilçede bulunan bir işletmede meydana gelen, bugün sosyal medyada paylaşılan olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığını belirtti.

Kaynak: AA

Önder Bakan, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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