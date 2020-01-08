Beşiktaş Kaymakamlığı: "Çatı çökmesinde 6 vatandaş yaralanarak hastanelere kaldırıldı" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş Kaymakamlığı: 'Çatı çökmesinde 6 vatandaş yaralanarak hastanelere kaldırıldı' - Son Dakika

Beşiktaş Kaymakamlığı: "Çatı çökmesinde 6 vatandaş yaralanarak hastanelere kaldırıldı"

6 saat önce

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zincirlikuyu'da bir AVM'nin içerisinde yer alan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucunda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Beşiktaş Kaymakamlığı:

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zincirlikuyu'da bir AVM'nin içerisinde yer alan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucunda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.


Beşiktaş Zincirlikuyu'da bir AVM'nin içerisinde yer alan bir kafetaryanın çatısı bugün saat 16.03'te çöktü. Konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 6 vatandaşın çeşitli hastanele kaldırıldığı ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Öte yandan, konu ile ilgili AVM yönetimi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın meydan katı olarak ortak kullanılan alanın bir bölümünde bulunan asma tavanın düşmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
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