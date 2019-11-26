Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor
Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.

Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.


Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:


1. Kategori: 265TL


2. Kategori: 250TL


3. Kategori: 225TL


4. Kategori: 215TL


5. Kategori: 180TL


6. Kategori: 165TL


7. Kategori: 110TL


8. Kategori: 100TL


VIP: 750TL


1903 A-E: 750TL


1903 B-D: 825TL


1903 C: 875TL - İSTANBUL

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Adem Büyük attı, sosyal medya yıkıldı! Fatih Terim golden sonra "Allah-u Ekber" diye bağırdı! Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golü Adem Büyük'ten

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:04:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]