Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:



1. Kategori: 265TL



2. Kategori: 250TL



3. Kategori: 225TL



4. Kategori: 215TL



5. Kategori: 180TL



6. Kategori: 165TL



7. Kategori: 110TL



8. Kategori: 100TL



VIP: 750TL



1903 A-E: 750TL



1903 B-D: 825TL



1903 C: 875TL

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