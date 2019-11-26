Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor
Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak.

Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:


1. Kategori: 265TL


2. Kategori: 250TL


3. Kategori: 225TL


4. Kategori: 215TL


5. Kategori: 180TL


6. Kategori: 165TL


7. Kategori: 110TL


8. Kategori: 100TL


VIP: 750TL


1903 A-E: 750TL


1903 B-D: 825TL


1903 C: 875TL

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Kayserispor, Beşiktaş, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18 
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