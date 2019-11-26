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Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor
6 saat önce
Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak.
Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:
1. Kategori: 265TL
2. Kategori: 250TL
3. Kategori: 225TL
4. Kategori: 215TL
5. Kategori: 180TL
6. Kategori: 165TL
7. Kategori: 110TL
8. Kategori: 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18
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