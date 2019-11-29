Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

7 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Sağanak yağış altında, basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovan Bratislava ile oynanan karşılaşmada forma giyen siyah-beyazlı futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarına geçildi. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.


Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! "Git artık bu takımdan"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:47:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]