Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

57 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:15 Kaynak: DHA

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