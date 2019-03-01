Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

13 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programların ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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