Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programların ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şenol Güneş, A Milli Takımdan Yıllık 3,2 Milyon Euro Alacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz

Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı

Celta Vigo Yönetimi, Kadro Dışı Bıraktığı Emre Mor'u Affetti!