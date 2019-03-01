Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
13 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programların ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:52 Kaynak: AA
Şenol Güneş, A Milli Takımdan Yıllık 3,2 Milyon Euro Alacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Celta Vigo Yönetimi, Kadro Dışı Bıraktığı Emre Mor'u Affetti!