Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasının kapanışında İ. M. Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasının kapanışında İ. M. Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı. Victor Ruiz, tedavi sonrası sahada koşu yaptı. Beşiktaş, yarın akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta İ. M. Kayserispor ile Süper Lig maçı oynayacak.

(İHA)

Kayserispor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı!
Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yendi Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 02:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]