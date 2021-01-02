Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan tam sahada taktik maçı ve ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
Kaynak: AA
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