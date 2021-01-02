Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan tam sahada taktik maçı ve ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi. Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Son Dakika

Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak

Aldattığı eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler

Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i Türk 4 kişi öldü

Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi