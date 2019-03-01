Beşiktaş, Kayserispor Maçına Hazır
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir
Teseisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek ve kampa girecek. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:32 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Beşiktaş'ın Japon Oyuncusu Shinji Kagawa'dan Güldüren Hamam Anısı
Celta Vigo Yönetimi, Kadro Dışı Bıraktığı Emre Mor'u Affetti!