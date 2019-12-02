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Beşiktaş-Kayserispor maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş-Kayserispor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup, Umut Nayir, Pedro Rebocho, Tyler Boyd ve Necip Uysal'ı lig maçında yedek soyundurdu.

Avcı, Slovan Bratislava maçında dinlendirdiği as oyuncuları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Gökhan Gönül ve Georges Kevin N'Koudou'yu Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

N'Koudou, 8 maç sonra ilk 11'de

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sol kanatta görev alan N'Koudou, 8 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı.

N'Koudou, sakatlığı nedeniyle ligdeki Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki iki Braga karşılaşmasında forma giyemedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarıyla Avrupa'daki Slovan Bratislava karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

N'Koudou, son olarak 6 Ekim'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens yedekler arasında yer aldı.

Rebocho 3 maç sonra yedek

Beşiktaş'ta sezon başında şans bulamayan ama daha sonra teknik direktör Avcı'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Pedro Rebocho, 3 maç sonra yedek soyundu.

Son olarak Braga ile deplasmanda oynanan maçta kenarda kalan Rebocho; Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Slovan Bratislava karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Taraftarlardan büyük destek

Son 6 haftada ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın taraftarları, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırdı.

Siyah-beyazlı oyuncular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Değer Otizm Derneği'nin hazırladığı "Engelleri ve Önyargıları Birlikte Aşalım" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maç öncesi Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu unvanınına sahip İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in yanına giderek, genç oyuncuyla yakından ilgilendi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:22 Kaynak: AA
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