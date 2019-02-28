Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor Maçının Taktiğini Çalıştı

Beşiktaş, Kayserispor Maçının Taktiğini Çalıştı

2 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Kayserispor Maçının Taktiğini Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

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