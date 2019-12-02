Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor! Rakipte 7 eksik, iddaa'da galibiyetine...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR



Beşiktaş, ligde üst üste aldığı dört galibiyetin ardından yükselişe devam etmek istiyor.



Siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Douglas ve Dorukhan bu 90 dakikada da görev alamayacak. İlk yarıyı kapatan Victor Ruiz de yok.



Lig sonuncusu Kayserispor için ise işler yolunda gitmiyor.



Ligde tek galibiyetlerini kendi sahalarında Fenerbahçe'ye karşı aldılar. Takımda 3 oyuncusunu kadro dışı bırakan Bülent Uygun, ayrıca sakat oyuncularının da bulunmasıyla kadro yapılanmasında sorun yaşıyor.



Eray, Alpay ve Levent sakatlık, Pedro Henrique cezası; Bilal, Adryan, Paul Ntep ise kadro dışı olduğu için İstanbul deplasmanına getirilmedi.



BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!



Kayserispor ile oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Beşiktaş (7G 3B), bu maçların tamamında rakibine gol attı.



Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son üç mücadelede gol yemedi.



Beşiktaş, Süper lig'deki son 4 maçını "tek farkla" kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Art arda aldığı galibiyetlerle bahisseverlere güven veren Beşiktaş'ın, %68'lik oynanma oranıyla Misli.com üyeleri tarafından kuponlarda yer verildiği gözükmekte...



Karşılaşma sırasında