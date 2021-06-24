Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya vardı

Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan Kenan Karaman, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alan ve önceki gün İstanbul'a dönen Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki santrfor için bonservis ücreti ödenmeyecek.
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