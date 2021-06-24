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Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika

Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya vardı

24.06.2021 09:19

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanması sonrasında transferde hız yaptı. Kartal, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu bilinen Kenan Karaman'la anlaştı. Milli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş, futbolcu için bonservis bedeli ise ödemeyecek.

Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan Kenan Karaman, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alan ve önceki gün İstanbul'a dönen Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki santrfor için bonservis ücreti ödenmeyecek.

Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya vardı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika Spor


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