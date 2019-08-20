Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile anlaştı
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Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile anlaştı

6 dakika önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı.

Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile anlaştı, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı.

3 sezondur Tottenham forması giyen N'Koudou, 27 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Tottenham, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:44 
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