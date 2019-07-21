Beşiktaş-Kocaelispor hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş
ikinci hazırlık maçında Kocaelispor
'u 7-1 mağlup etti. Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçına siyah-beyazlı ekip Loris Karius
, Gökhan Gönül
, Domagoj Vida
, Enzo Roco
, Caner Erkin
, Oğuzhan Özyakup
, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic
, Ricardo Quaresma
, Jeremain Lens ve Güven Yalçın
11'i ile başladı.
Maçın 7. dakikasında Gökdeniz Bayraktar'ın golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düştü.
Beşiktaş, 23. dakikada Quaresma'nın şık golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Enzo Roco, 33. dakikada kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Yeni transfer Boyd ikinci yarıda görev yaptı
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, ikinci yarıda görev aldı.
Siyah-beyazlı takımda maçın ikinci devresinde ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir 11'le mücadele etti. Kalede Utku Yuvakuran oynarken, Ahmet Gülay
, Necip Uysal
, Nicolas-Isimat Mirin, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün, Muhayer Oktay, Umut Nayir, Kartal
Kayra Yılmaz da şans buldu.
Beşiktaş, 54. dakikada Muhayer Oktay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Umut Nayir, 61 ve 78. dakikada attığı gollerle takımını 5-1 öne geçirdi. Beşiktaş, 83 ve 89. dakikada Oğuzhan Akgün üst üste gol buldu ve karşılaşmayı 7-1 kazandı.
Yeni transfer Boyd, Muhayyer ile Oğuzhan'ın attığı gollerin hazırlayıcısı oldu.
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdal Adalı
, Hüseyin Yücel
, Ahmet Kavalcı
ve Umut Güner
de izledi İstanbul
kampı tamamlandı
Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı karşılaşmayla İstanbul'daki kamp çalışmalarını tamamladı.
İki günlük izin yapacak siyah-beyazlılar, 24 Temmuz Çarşamba günü kamp çalışmaları için Avusturya
'ya gidecek.