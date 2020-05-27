Beşiktaş komando gibi çalışıyor! - Son Dakika

Beşiktaş komando gibi çalışıyor!

Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları nedeniyle antrenmansız geçen günlerin ardından tempo yükselirken futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın'ın antrenman programı karşısında adeta şoke oldular.

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Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları nedeniyle antrenmansız geçen günlerin ardından tempo yükselirken futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın'ın antrenman programı karşısında adeta şoke oldular. Yaklaşık 10 günlük aranın ardından 20 Mayıs'ta yeniden sahaya inen siyah beyazlılarda bayramda bile tempo düşürülmezken futbolcular şaşkınlıklarını şu sözlerle ifade etti: "Sergen Hoca çıldırdı. Bayramda tatil yerine günde 2 kez antrenman koyarak inanılmaz yükleme yapıyor. Bu moral ve motivasyonla hırslandık, kendimize geldik. Korona günlerinde yaşadığımız psikolojik sorunları aşarak şampiyonluğa, hedefe kilitlendik."

KOMANDO KAMPI GiBi!

Takımın tecrübeli ismi Atiba da olağanüstü bir antrenman programı ile karşılaştıklarını belirterek, "Teknik direktörümüzün azmi ve hırsı bizi kamçıladı. Sezon bitimine kadar bu hava ile devam edersek bizleri kime tutamaz" dedi. Kanadalı futbolcu askeri eğitim gibi çalışma yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Ümraniye Nevzat Demir tesisleri komando eğitim merkezi gibi oldu. Sabah 2 saat çalıştıktan sonra 3 saat uyuyor, dinleniyoruz ardından 2 saat taktik, sistem ve şut çalışması ile nefeslerimiz kesiliyor."

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Komando, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:55 

Son Dakika Spor Beşiktaş komando gibi çalışıyor! - Son Dakika Spor
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