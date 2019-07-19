Beşiktaş kondisyon çalıştı
2 saat önce
Sezon hazırlıklarının ilk etabını Riva kampıyla geçiren Beşiktaş, bu sabah yaptığı idman ile günü tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
Sezon hazırlıklarının ilk etabını Riva
kampıyla geçiren Beşiktaş
, bu sabah yaptığı idman ile günü tamamladı. Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenman doping kontrolü sebebiyle yarım saat kadar geç başladı. Gökhan Gönül
, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic
, Lens, Güven Yalçın
, Umut Nayır ve Orkan Çınar
bu sabah (kurallar gereği) tesislere aniden gelen görevliler tarafından doping testine tabi tutuldu.
Test sonrası başlayan idman, kondisyon çalışması şeklinde geçti. Koşu ve ısınma hareketleri sonrası önce istasyon ardından sprint çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Tedavileri devam eden Burak Yılmaz
ve Rıdvan Yılmaz
bireysel antrenör eşliğinde çalışırken Atiba takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Antrenmanın sonuna doğru sağ bacağında zorlanma hisseden Quaresma saha kenarına gelerek buz tedavisi uyguladı.
Beşiktaş, Riva kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.
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