Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
2 saat önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:52 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.
Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yaptığı antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı
Antrenmana izinli olan Gary Medel
ile özel programına devam eden Burak Yılmaz
katılmadı. İzinden dönen Ricardo Quaresma
takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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