Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

6 saat önce

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına şiddetli yağış nedeniyle kamp yaptığı otelin spor salonunda devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına şiddetli yağış nedeniyle kamp yaptığı otelin spor salonunda devam etti.


Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Bu sabah Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda yapıldı. Futbolcular, değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.


Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Beşiktaş, Antalya, Sabah, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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