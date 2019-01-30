Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı

Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı

2 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, gruplar halinde değişmeli olarak yapılan minik kale maçları ile sona erdi. Bir grup taraftar, siyah-beyazlıların antrenmanını izledi. Futbolcular, çalışma sonunda taraftarlara imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Sabah, Antalyaspor, Beşiktaş, Güncel
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