Beşiktaş, Kondisyon ve Taktik Çalıştı
49 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleşti. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik çalışması ve çift kale taktik maçı ile tamamladı. Antrenmana milli takımlarda olan; Dorukhan Toköz
, Burak Yılmaz
, Güven Yalçın
, Oğuzhan Özyakup
, Gökhan Gönül
, Gary Medel
, Shinji Kagawa
, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya
, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün katılmadı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:56 Kaynak: İHA
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