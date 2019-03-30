Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı

Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş yarın izin yapacak ve hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

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