Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş yarın izin yapacak ve hazırlıklarına 1 Nisan
Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:36 Kaynak: İHA
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