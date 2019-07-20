Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

42 dakika önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pasın ardından yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmana, izinli Gary Medel, özel maske ile çalışan Rıdvan Yılmaz ve takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz'ın katılmadığı kaydedildi.
Beşiktaş, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ve akşam saatlerinde Kocaelispor ile yapacağı maç ile hazırlıklarına devam edecek.
Hasan Doğan, Beşiktaş, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı! Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 21:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]