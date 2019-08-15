Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:54 Kaynak: İHA
, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi. Loris Karius
, Burak Yılmaz
, Atiba Hutchinson
, Enzo Roco
ve Dorukhan Toköz
antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek. - İSTANBUL
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