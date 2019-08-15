Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

48 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek. - İSTANBUL
Sivasspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:54 Kaynak: İHA
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