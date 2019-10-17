Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Son Dakika Spor Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

28 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.


Antrenmanda rehabilitasyon ve bireysel çalışma süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou yer almadı.


Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için yarın saat 11.30'da özel bir uçakla Ankara'ya gidecek ve hazırlıklarını saat 17.30'da Ankara'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'ya destek olacağız
Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:41:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]