Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. İdmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.


Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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