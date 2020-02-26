Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar ile Beşiktaş'ın idmanı sürdü. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:46 Kaynak: DHA
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