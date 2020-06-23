Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika Spor
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